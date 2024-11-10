Малыхин – о подготовку к реваншу с Кейном: «Немножко добавлю железа. Начну послезавтра. Готовиться поеду в Осетию»

Анатолий Малыхин планирует немедленно начать лагерь к реваншу с Умаром Кейном.

«Мой первый день подготовки к реваншу? Буду бороться, боксировать. Только немножко добавлю железа. И все это будет по очереди. Начну послезавтра. Правда, это пока неточно, что реванш будет в марте. Это лишь мое предположение.

У меня был хороший лагерь, хорошо тренировались, хорошо дышали. Просто в это утро мое тело чувствовало себя не очень.

Думаю, что готовиться поеду в Осетию. На вольную борьбу. Там много тяжей, с кем можно работать», – заявил двойной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин .

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