Малыхин – о подготовку к реваншу с Кейном: «Немножко добавлю железа. Начну послезавтра. Готовиться поеду в Осетию»
«Мой первый день подготовки к реваншу? Буду бороться, боксировать. Только немножко добавлю железа. И все это будет по очереди. Начну послезавтра. Правда, это пока неточно, что реванш будет в марте. Это лишь мое предположение.
У меня был хороший лагерь, хорошо тренировались, хорошо дышали. Просто в это утро мое тело чувствовало себя не очень.
Думаю, что готовиться поеду в Осетию. На вольную борьбу. Там много тяжей, с кем можно работать», – заявил двойной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.
Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе.
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