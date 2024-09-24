Чатри − о шансах Малыхина против Джонса и Нганну: «Анатолий легко победил бы обоих»

Президент ONE FC уверен в победе Анатолия Малыхина над Нганну и Джонсом.

«100% Анатолий Малыхин — лучший тяжеловес на планете на данный момент, у него рекорд 14–0, он завершил досрочно 100% своих боев.

Поединок с Франсисом — это очень‑очень легкий бой для Анатолия, потому что стили определяют бои.

Да, Франсис обладает очень опасной нокаутирующей силой, но он не умеет бороться, у него ограниченные навыки в партере.

Он синий пояс по джиу‑джитсу, а Анатолий − монстр в партере. Думаю, что бой с Джоном Джонсом получился бы более жестким, но сила Анатолия в сочетании с его атлетизмом дает преимущество.

Он быстрее Джонса, у него лучше борьба и больше нокаутирующей силы, больше возможностей для нокаута одним ударом.

Анатолий бы расправился со всеми, кто был у него на пути, так что, я думаю, он довольно легко победил бы обоих этих тяжеловесов», − сказал президент ONE Championship Чатри Ситйодтонг .

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