Малыхин – о победе Нганну над Феррейрой: «Не увидел ничего особенного. Пока Фрэнсис не победит меня, он не может считать себя лучшим в мире»

Анатолий Малыхин высказался о бое Фрэнсиса Нганну и Ренана Феррейры.

«Конечно, я смотрел бой. Но ничего особенного не увидел, Фрэнсис меня не впечатлил. Думаю, в 2025 году мы можем встретиться.

Нганну заявил, что он лучший в мире. Я так не думаю, он не может так говорить, пока не встретится со мной», – сказал тройной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин .

Напомним, что в октябре-2024 Нганну нокаутировал Ренана Феррейру в первом раунде и стал обладателем пояса PFL в тяжелом весе.

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