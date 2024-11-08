Малыхин – о победе Нганну над Феррейрой: «Не увидел ничего особенного. Пока Фрэнсис не победит меня, он не может считать себя лучшим в мире»
Анатолий Малыхин высказался о бое Фрэнсиса Нганну и Ренана Феррейры.
«Конечно, я смотрел бой. Но ничего особенного не увидел, Фрэнсис меня не впечатлил. Думаю, в 2025 году мы можем встретиться.
Нганну заявил, что он лучший в мире. Я так не думаю, он не может так говорить, пока не встретится со мной», – сказал тройной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.
Напомним, что в октябре-2024 Нганну нокаутировал Ренана Феррейру в первом раунде и стал обладателем пояса PFL в тяжелом весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
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