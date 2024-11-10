Мокаев – Малыхину: «Выше голову, чемпион. Мы с тобой»

Мухаммад Мокаев поддержал Анатолия Малыхина после поражения.

«Аналолий Малыхин , выше голову, чемпион. Мы с тобой, в любой ситуации», – написал в соцсетях экс-боец UFC Мухаммад Мокаев .

Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе

Малыхин – о подготовку к реваншу с Кейном: «Немножко добавлю железа. Начну послезавтра. Готовиться поеду в Осетию»

Первое поражение самого титулованного русского бойца в MMA. Вызывал Нганну, но отдал пояс гиганту из Африки