Мокаев – Малыхину: «Выше голову, чемпион. Мы с тобой»
Мухаммад Мокаев поддержал Анатолия Малыхина после поражения.
«Аналолий Малыхин, выше голову, чемпион. Мы с тобой, в любой ситуации», – написал в соцсетях экс-боец UFC Мухаммад Мокаев.
Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе
Малыхин – о подготовку к реваншу с Кейном: «Немножко добавлю железа. Начну послезавтра. Готовиться поеду в Осетию»
Первое поражение самого титулованного русского бойца в MMA. Вызывал Нганну, но отдал пояс гиганту из Африки
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости