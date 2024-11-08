Жена Малыхина: «Общались с Чатри по поводу турнира ONE FC в Кемерове»

В ONE Championship обсуждают возможность проведения турнира в России.

«Разговаривали про возможность проведения турнира в России. Чатри говорит: «Где бы вы хотели?»

Мы сказали, что, конечно же, хотим у нас в Сибири, в Кемерове. Там же строили огромную арену, которая занимает одно из лидирующих мест в России», – сказала жена тройного чемпиона ONE FC Анатолия Малыхина Анита.

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