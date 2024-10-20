Хабиб – о Джонсе: «Великий боец, но у него конфликт с Кормье. Я не дружу с теми, с кем не дружат мои друзья»
Хабиб Нурмагомедов высказал свое отношение к Джону Джонсу.
«У меня никогда не было разногласий с Джонсом. Он великий боец. И с ним сравниться будет тяжело. Но мой друг – Даниэль Кормье, в конфликте с ним, из-за чего автоматически он не может быть мне другом. Я не дружу с теми, с кем не дружат мои друзья», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Кормье − о бое Джонса и Аспиналла: «В полутяжелом весе Джон бы сделал это лучше»
Кормье считает, что Джонс и Миочич не станут драться с Аспиналлом в случае срыва их боя на UFC 309
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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