Хабиб – о Джонсе: «Великий боец, но у него конфликт с Кормье. Я не дружу с теми, с кем не дружат мои друзья»

Хабиб Нурмагомедов высказал свое отношение к Джону Джонсу.

«У меня никогда не было разногласий с Джонсом. Он великий боец. И с ним сравниться будет тяжело. Но мой друг – Даниэль Кормье, в конфликте с ним, из-за чего автоматически он не может быть мне другом. Я не дружу с теми, с кем не дружат мои друзья», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Кормье − о бое Джонса и Аспиналла: «В полутяжелом весе Джон бы сделал это лучше»

Кормье считает, что Джонс и Миочич не станут драться с Аспиналлом в случае срыва их боя на UFC 309