Емельяненко про Джигана: «Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой... Что-то «булка с маслом» притих»

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Российский боец Александр Емельяненко обратился к рэперу Джигану.

«Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой... Что-то «булка с маслом» притих. Правильно, что передумал получать по лысой голове?» – написал Емельяненко в телеграме.

В последнем поединке Емельяненко победил решением судей Джеффа Монсона.

Бой Харитонова и Емельяненко может состояться 12 июня на футбольном стадионе в Москве

Емельяненко – о вызове Берковой: «Леночка, я же не лезу в вашу индустрию, хотя могу навести там шороху»

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