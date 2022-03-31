Российский боец Александр Емельяненко обратился к рэперу Джигану.
«Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой... Что-то «булка с маслом» притих. Правильно, что передумал получать по лысой голове?» – написал Емельяненко в телеграме.
В последнем поединке Емельяненко победил решением судей Джеффа Монсона.
Бой Харитонова и Емельяненко может состояться 12 июня на футбольном стадионе в Москве
Емельяненко – о вызове Берковой: «Леночка, я же не лезу в вашу индустрию, хотя могу навести там шороху»