Российский боец обратился к рэперу .

«Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой... Что-то «булка с маслом» притих. Правильно, что передумал получать по лысой голове?» – написал Емельяненко в телеграме.

В последнем поединке Емельяненко победил решением судей Джеффа Монсона.

Бой Харитонова и Емельяненко может состояться 12 июня на футбольном стадионе в Москве

Емельяненко – о вызове Берковой: «Леночка, я же не лезу в вашу индустрию, хотя могу навести там шороху»