«На пиво ему дал. Двадцаточку верни». Джиган попросил Александра Емельяненко вернуть долг

Теги Александр Емельяненко MMA Емельяненко - Джиган Джиган Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Рэпер Джиган рассказал, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко должен ему денег.

«Он мне звонил, просил одолжить 20 тысяч рублей. Я ему дал, теперь он мне двадцатку торчит. На пиво дал. Если б не на пиво, то не рассказывал бы. Двадцаточку мне верни.

Ну и все, он забухал. Он – бухарь, все, закончился Александр Емельяненко, к сожалению.

Я тоже бухал, но потом накосячил дома и завязал. Больше не бухаю», – признался Джиган.

Джиган – о сорвавшемся бое с Емельяненко: «К сожалению, Саша бухал. Больше, чем я»

Емельяненко про Джигана: «Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой... Что-то «булка с маслом» притих»

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3 комментария

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sfilatov13
Ответ Tpy6kaMerlina
А может сразу переименовать этот раздел в "быдло, алкашня, фрики". Зачем искать и публиковать интервью Хельвани, Соннена, Яника, Рогана, приводить интересные цитаты и высказывания тренеров бойцов, новости из лагерей и высказывания других гуру бойцовского мира, глав промоушенов, легендарных бойцов прошлого, постить жёсткие тренировки после окончания карьеры ЖСП, к примеру.
не заслужил
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chupakabras72
Раньше бухал, теперь торчу
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Tpy6kaMerlina
А может сразу переименовать этот раздел в "быдло, алкашня, фрики".
Зачем искать и публиковать интервью Хельвани, Соннена, Яника, Рогана, приводить интересные цитаты и высказывания тренеров бойцов, новости из лагерей и высказывания других гуру бойцовского мира, глав промоушенов, легендарных бойцов прошлого, постить жёсткие тренировки после окончания карьеры ЖСП, к примеру.
+8
-1
+7
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