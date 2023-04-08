«На пиво ему дал. Двадцаточку верни». Джиган попросил Александра Емельяненко вернуть долг
Рэпер Джиган рассказал, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко должен ему денег.
«Он мне звонил, просил одолжить 20 тысяч рублей. Я ему дал, теперь он мне двадцатку торчит. На пиво дал. Если б не на пиво, то не рассказывал бы. Двадцаточку мне верни.
Ну и все, он забухал. Он – бухарь, все, закончился Александр Емельяненко, к сожалению.
Я тоже бухал, но потом накосячил дома и завязал. Больше не бухаю», – признался Джиган.
Джиган – о сорвавшемся бое с Емельяненко: «К сожалению, Саша бухал. Больше, чем я»
Емельяненко про Джигана: «Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой... Что-то «булка с маслом» притих»
Зачем искать и публиковать интервью Хельвани, Соннена, Яника, Рогана, приводить интересные цитаты и высказывания тренеров бойцов, новости из лагерей и высказывания других гуру бойцовского мира, глав промоушенов, легендарных бойцов прошлого, постить жёсткие тренировки после окончания карьеры ЖСП, к примеру.