Пэдди Пимблетт: «Иду за поясом. Я согласился на бой с бойцом более высокого ранга. Оппонент ответил аналогично»
Пэдди Пимблетт заявил, что согласился на бой с «соперником более высокого ранга».
«Я иду за этим поясом, поэтому ищу бойцов более высокого ранга. Я согласился на бой. Оппонент ответил также», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.
Пимблетт хочет драться с Махачевым: «Ислам − великий чемпион. Вы будете смеяться, но я думаю, что побью его»
Пимблетт – о реакции Конора на поражение Сильвы в бою с Вайдманом: «Он пинал стену на ресепшене отеля. Это было уморительно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Пэдди Пимблетта
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