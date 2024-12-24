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Пэдди Пимблетт: «Иду за поясом. Я согласился на бой с бойцом более высокого ранга. Оппонент ответил аналогично»

Пэдди Пимблетт заявил, что согласился на бой с «соперником более высокого ранга».

«Я иду за этим поясом, поэтому ищу бойцов более высокого ранга. Я согласился на бой. Оппонент ответил также», – заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.

Пимблетт хочет драться с Махачевым: «Ислам − великий чемпион. Вы будете смеяться, но я думаю, что побью его»

Пимблетт – о реакции Конора на поражение Сильвы в бою с Вайдманом: «Он пинал стену на ресепшене отеля. Это было уморительно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Пэдди Пимблетта
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