Главный обжора UFC. Между боями толстеет на 19 кг и бьет рекорды по поеданию крылышек

Его сравнивают с героем Гриффинов.

Это легковес Пэдди Пимблетт :

Это тоже легковес Пэдди Пимблетт:

Впечатляет? Да, так по-разному выглядит один из главных обжор UFC. Между поединками Пимблетт больше напоминает доброго отъевшегося толстяка, а не бойца, выступающего в 70 кг.

Но во время лагеря резко трансформируется и без проблем укладывается в лимит легкого веса. Как он обманывает природу?

«Лучше я буду толстым и счастливым, чем качком»

Быстро набирать и скидывать вес – суперспособность Пимблетта. В июле на UFC 304 он в первом раунде победил Кинга Грина, без проблем уложившись в вес. Уже через несколько недель Пимблетт рассказал, что набрал около 19 кг. Так он выглядел спустя 48 часов после победы (бой прошел 27 июля):

Так – спустя неделю:

А это – финал ролика, который вышел 11 августа:

«После боев я предпочитаю просто много есть. Вот и все. Я люблю бургеры. Люблю тайскую кухню. Люблю китайскую кухню. Люблю итальянскую кухню. Люблю полные английские завтраки. Не могу выбрать что-то одно, хотя меня всегда спрашивают о подобных вещах. Люблю десерты – пироги из теста для печенья и чизкейки. Мне это нравится».

Пимблетт рассказывал, что после боев даже наедал по восемь тысяч калорий: «Лучше я буду толстым и счастливым, чем качком». Такой образ жизни не мешает ему справляться с весогонками и пока не проигрывать (рекорд в UFC – 6-0). Только посмотрите, как выглядел 18-летний Пимблетт, весивший 60 кг:

Важно понимать, что Пимблетту не просто повезло с метаболизмом. По словам диетолога Пимблетта Джо Маккарти, тот показывает максимальную дисциплину на тренировках и четко идет по плану питания: «Обычно он не жульничает, когда находится в лагере. Кажется, люди думают, что это сложнее, потому что он якобы все еще ест дерьмо, но это не так».

«Сейчас я потребляю около двух тысяч калорий в день, – рассказывал Пимблетт перед одним из боев. – Это не так уж плохо. Две-три недели назад было по 2,5 тысячи. На следующей неделе, когда мы перейдем к неделе весогонке, вероятно, будет примерно 1,5 тысяч. Я бы предпочел есть гребаные бургеры и чипсы, тайскую и китайскую кухню, но это одно из ограничений».

В 2023 году Пимблетт перенес операцию на лодыжке, из-за чего выбыл на полгода. Тогда же он пожаловался на расстройство пищевого поведения: «После операции мой вес снизился. Сейчас я просто хожу с 84 кг и не особо слежу за тем, что ем. Это очень приятно. Я остановился на таком весе. Надеюсь, больше никогда не превышу 90 кг».

Пимблетта сравнивают с Крисом Гриффином и постоянно критикуют, а он отвечает: «Мне просто ##### [плевать]»

В соцсетях Пимблетта постоянно называют жирным. После победы над Тони Фергюсоном в декабре-2023 он снова заметно набрал, за что попал под волну хейта в комментариях. Критики было настолько много, что Пимблетта защитил Майкл Биспинг: «Боже мой, он наслаждается Рождеством и снова стал тем, кого все называют Пэдди «Толстяк» – и что? Он наслаждается собой, но каждый раз сгоняет вес, так что оставьте его в покое».

«Мне все подходит. Вот почему все называют меня [персонажем «Гриффинов»] Крисом Гриффином. Прямо в лицо. Знаешь, что меня поразило? Кто-то сказал, что я жульничаю с весом. «Ему нужно подниматься в весе. Он жульничает». Ты тупой? Представь, как я буду драться с Леоном Эдвардсом, Камару Усманом и другими. Они огроменные».

Сам Пимблетт слабо переживает из-за хейтерских комментариев: «Мне просто ##### [плевать]. С 16-17 лет люди говорили обо мне гадости в интернете. Они ненавидят и говорят обо мне еще с 16 лет, когда я только написал сообщение на форуме Cage Warriors. С годами становится только хуже. Так что я уже привык».

«Наверное, все начнут называть меня жирным хреном. Не так уж плохо, но в то же время не очень. Я не такой толстый, как раньше, но все равно немного пухлый. Мы ели все подряд… Мне просто нужно тренироваться, вот что главное. Очевидно, что плотное питание не помогает справиться с лишним весом, но когда я не тренируюсь, то набираю вес».

Пимблетт просто кайфует от еды и показывает гастроприключения в блоге

Вот он сам готовит пиццу:

Тут – объедается в пабе Конора Макгрегора:

Здесь – уничтожает шведский стол в Вегасе:

А вот лакомится большим мороженым:

Последний перформанс – поедание куриных крылышек в ресторане Furusato в Ливерпуле. Там он за раз съел 47 крыльев, запив их колой, и установил рекорд заведения (прошлый – 37). К этому он добавил мороженое. Счастливый и с рекордом:

«[В диете] нет ничего сложного. Нужно обеспечить себе дефицит калорий. Как вы думаете, почему я так толстею? Потому что я перехожу с 1,5-2 тысяч калорий в день на восемь в день. Вот почему вес набирается и так легко сбрасывается», – рассказывал Пимблетт.

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Фото: Gettyimages.ru /Ben Roberts Photo, Richard Pelham, FOX Image Collection