Усик – о любимой еде на Рождество: «Кутья. Еще колбаски и варенички. Ммм...»
Александр Усик назвал свою любимую еду на Рождество.
«Кутья. Это национальная украинская еда. Например, у меня есть крестный сын. И он должен принести мне кутью. Это словно каша с орехами и медом.
А еще колбаски, варенички... ммм», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.
Фьюри – это уже диагноз. Почему он так плохо выглядел с Усиком?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Boxing King Media
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