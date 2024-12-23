Усик – о любимой еде на Рождество: «Кутья. Еще колбаски и варенички. Ммм...»

Александр Усик назвал свою любимую еду на Рождество.

«Кутья. Это национальная украинская еда. Например, у меня есть крестный сын. И он должен принести мне кутью. Это словно каша с орехами и медом.

А еще колбаски, варенички... ммм», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик .

Фьюри – это уже диагноз. Почему он так плохо выглядел с Усиком?

Усик – приговор для тяжелого веса. Ну а что ему делать?