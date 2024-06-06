Усик назвал соперника с самым тяжелым ударом: «Когда Чисора дал мне по перчаткам, я подумал, что меня бьют битой»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик назвал Дерека Чисору соперником с самым сильным ударом.

«Фьюри − самый тяжелый соперник, но не самый жесткий панчер. Потому что Дерек Чисора − очень сильный парень.

Один из его ударов пришелся по перчаткам, и я подумал: «Боже, как будто бейсбольная бита», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.

Напомним, что Усик победил Чисору в октябре-2020 и стал претендентом на звание чемпиона мира в тяжелом весе.

Усик − о Фьюри: «Когда я пропустил его апперкот, то подумал: «Боже, помоги, иначе он меня убьет»

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