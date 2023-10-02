Дерек Чисора: «Фьюри легко победит Усика, потому что он крупнее»
Дерек Чисора не удивлен анонсом боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.
«Не понимаю, почему все удивляются. Если Саудовская Аравия берется за дело, то итог очевиден. Фьюри легко победит, потому что он крупнее Усика. Но посмотрим, на что способен украинец», – заявил британский боксер Дерек Чисора.
Напомним, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Чжан Чжилей: «Фьюри должен победить Усика. У него преимущества почти во всем»
Боб Арум – о бое Фьюри и Усика: «К концу июня Тайсон заработает больше $200 млн. Именно это и положило конец разногласиям»
2 комментария