Дерек Чисора: «Фьюри легко победит Усика, потому что он крупнее»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора бокс Бокс/MMA/UFC

Дерек Чисора не удивлен анонсом боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Не понимаю, почему все удивляются. Если Саудовская Аравия берется за дело, то итог очевиден. Фьюри легко победит, потому что он крупнее Усика. Но посмотрим, на что способен украинец», – заявил британский боксер Дерек Чисора.

Напомним, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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2 комментария

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Drob003
Мне кажется лёгкой победы не будет. Усик постоянно удивлял, думаю и в этот раз удивит. Скорость и подвижность на стороне Усика, и за счёт чего тут будет лёгкая победа у Фьюри? Не понимаю. Полный бой, победа Британца по очкам, не исключаю, что раздельным решением
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Ват-сон
уже за то, что не стал уклоняться от боя (как это делают многие топы, между прочим) - спасибо Усику. ну и денег заработает, да
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0
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