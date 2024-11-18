Александр Емельяненко вызвал Исмаилова: «Лысина не горит? Готов подраться по правилам бокса?»
Александр Емельяненко хочет драться с Магомедом Исмаиловым.
«Магомед Исмаилов, лысина не горит? Готов подраться по правилам бокса? Жду ответ от тебя!» – написал в соцсетях боец MMA Александр Емельяненко.
Напомним, Исмаилов и Емельяненко дрались в 2020 году – Магомед победил техническим нокаутом в третьем раунде.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Александра Емельяненко
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