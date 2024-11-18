Александр Емельяненко вызвал Исмаилова: «Лысина не горит? Готов подраться по правилам бокса?»

Александр Емельяненко хочет драться с Магомедом Исмаиловым.

«Магомед Исмаилов , лысина не горит? Готов подраться по правилам бокса? Жду ответ от тебя!» – написал в соцсетях боец MMA Александр Емельяненко .

Напомним, Исмаилов и Емельяненко дрались в 2020 году – Магомед победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Хрюнов о поединке Дацик – Емельяненко: «Вряд ли это возможно организовать»

Член команды Минеева – о четвертом бое с Исмаиловым: «Не актуально. В этом нет смысла»