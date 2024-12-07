Кремлев не подарит квартиру Александру Емельяненко: «Он проиграл спор, к сожалению»
Умар Кремлев не подарит квартиру Александру Емельяненко.
«Александр спор проиграл, к сожалению. Но я желаю ему удачи. Надеюсь, что он все-таки выбрал правильный путь и все будет хорошо», – заявил глава IBA Умар Кремлев.
Ранее Кремлев пообещал Емельяненко квартиру за год трезвости.
Кремлев поспорил с Александром Емельяненко: «Если до конца года он будет в такой же боевой форме и без спиртного, то с меня квартира»
Александр Емельяненко – о бое Тайсона и Пола: «Он показывает, что и в 58 лет можно выйти на ринг. Люди примером доказывают, что годы над ними невластны, как и надо мной»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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