Кремлев не подарит квартиру Александру Емельяненко: «Он проиграл спор, к сожалению»

Умар Кремлев не подарит квартиру Александру Емельяненко.

«Александр спор проиграл, к сожалению. Но я желаю ему удачи. Надеюсь, что он все-таки выбрал правильный путь и все будет хорошо», – заявил глава IBA Умар Кремлев .

Ранее Кремлев пообещал Емельяненко квартиру за год трезвости.

Кремлев поспорил с Александром Емельяненко: «Если до конца года он будет в такой же боевой форме и без спиртного, то с меня квартира»

Александр Емельяненко – о бое Тайсона и Пола: «Он показывает, что и в 58 лет можно выйти на ринг. Люди примером доказывают, что годы над ними невластны, как и надо мной»