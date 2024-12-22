Менеджер Усика: «Я хотел бы увидеть Александра абсолютным чемпионом в третий раз»
Менеджер Александра Усика рассказал о дальнейших планах украинца.
«Даниэль Дюбуа – чемпион. Если вы спросите меня, я хотел бы увидеть Усика абсолютным чемпионом в третий раз.
Останется ли Усик в тяжелом весе? Это не приоритет. Александр попросил Турки Аль эш-Шейха организовать бой с Дюбуа, но еще рано об этом говорить, потому что Даниэлю предстоит поединок с Джозефом Паркером. И я ставлю на второго», – заявил менеджер Александр Красюк.
Напомним, реванш Усика и Фьюри закончился победой украинца единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).
Даниэль Дюбуа вызвал Александра Усика на реванш, Усик согласился
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
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