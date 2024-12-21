Александр Красюк: «Фьюри нарушает правила WBC, он должен подстричь бороду»

Александр Красюк заявил, что Фьюри нарушил правило перед боем с Усиком.

«В правилах WBC четко сказано: «У боксера может быть подстриженная борода, если ее густота не смягчает и не влияет на силу и траекторию удара, а также не приводит к порезам или ссадинам у соперника. Он должен подстричь бороду, мы будем настаивать на этом», – сказал промоутер Усика Александр Красюк .

Реванш состоится сегодня, 21 декабря, в Эр-Рияде. В первом бою в мае Александр Усик победил решением судей.

Александр Усик: «Борода не поможет Фьюри. Будет отличный бой»