Александр Красюк: «Фьюри нарушает правила WBC, он должен подстричь бороду»
Александр Красюк заявил, что Фьюри нарушил правило перед боем с Усиком.
«В правилах WBC четко сказано: «У боксера может быть подстриженная борода, если ее густота не смягчает и не влияет на силу и траекторию удара, а также не приводит к порезам или ссадинам у соперника. Он должен подстричь бороду, мы будем настаивать на этом», – сказал промоутер Усика Александр Красюк.
Реванш состоится сегодня, 21 декабря, в Эр-Рияде. В первом бою в мае Александр Усик победил решением судей.
Александр Усик: «Борода не поможет Фьюри. Будет отличный бой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Sun
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