Александр Красюк: «Усик хочет вернуться в крузервейт и снова собрать все пояса»

Александр Красюк прокомментировал возможное возвращение Усика в крузервейт.

«Усик серьезно говорит, что хочет вернуться в крузервейт и снова собрать все пояса», – сказал промоутер Александр Красюк.

В мае-2024 Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Реванш состоится 21 декабря.

Тайсон Фьюри: «Когда Усик пойдет в атаку, я его уничтожу. Нокаутирую засранца»