Александр Красюк: «Усик хочет вернуться в крузервейт и снова собрать все пояса»
Александр Красюк прокомментировал возможное возвращение Усика в крузервейт.
«Усик серьезно говорит, что хочет вернуться в крузервейт и снова собрать все пояса», – сказал промоутер Александр Красюк.
В мае-2024 Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Реванш состоится 21 декабря.
Тайсон Фьюри: «Когда Усик пойдет в атаку, я его уничтожу. Нокаутирую засранца»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Talksport
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