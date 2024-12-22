Фьюри о втором поражении от Усика: «Я думал, что выиграл как минимум в три раунда»

Тайсон Фьюри был уверен в победе в реванше с Александром Усиком.

«Я думал, что выиграл как минимум в три раунда», – заявил Тайсон Фьюри в подтрибунном помещении после боя.

Напомним, Александр Усик победил Фьюри единогласным решением в реванше в Эр-Рияде. Все судьи отдали ему победу (трижды 116-112).

💰 Сколько Усик и Фьюри заработали за реванш?

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