Александр Усик: «Сегодня счастливый день – мои сыновья получили пояса в дзюдо»

Аллександр Усик дал комментарий после победы над Тайсоном Фьюри.

«Я выиграл, это хорошо. Решение судей? Я не судья, я спортсмен. Я хорошо тренировался, жена меня поддерживала. Сегодня счастливый день, мои сыновья получили пояса в дзюдо, один из них сказал мне: «Теперь твоя очередь».

Фьюри – сильный соперник. Это были отличные 24 раунда в моей карьере», – сказал Александр Усик .

Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде.

Усик снова разобрал Фьюри. Непобежденный

Александр Усик выиграл 23-й бой подряд. Он не проигрывает с 2013 года