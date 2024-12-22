Александр Усик: «Сегодня счастливый день – мои сыновья получили пояса в дзюдо»
Аллександр Усик дал комментарий после победы над Тайсоном Фьюри.
«Я выиграл, это хорошо. Решение судей? Я не судья, я спортсмен. Я хорошо тренировался, жена меня поддерживала. Сегодня счастливый день, мои сыновья получили пояса в дзюдо, один из них сказал мне: «Теперь твоя очередь».
Фьюри – сильный соперник. Это были отличные 24 раунда в моей карьере», – сказал Александр Усик.
Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде.
Усик снова разобрал Фьюри. Непобежденный
Александр Усик выиграл 23-й бой подряд. Он не проигрывает с 2013 года
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sports
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