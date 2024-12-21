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Изменен состав бригады судей на бой Фьюри и Усика

Состав судейской бригады изменен за несколько часов до боя Усика и Фьюри.

Первоначально поединок должен был судить Фернандо Барбоса, но он не смог приехать в Эр-Рияд из-за болезни. На его замену было предложено две кандидатуры: Стив Вайсфелд (Нью-Джерси, США) и Игнасио Роблес (Пуэрто-Рико).

Команды боксеров не пришли к единому выбору, из-за чего судью выбрали подбрасыванием монетки. Победил вариант Тайсона Фьюри – Роблес.

Напомним, реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.

Что нужно Усику и Фьюри для победы в реванше

Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук − Дэвис и другие бои. Главный поединок – не раньше 01:30 по мск

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sky Sports
Усик – Фьюри
logoбокс
logoТайсон Фьюри
logoАлександр Усик
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