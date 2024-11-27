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Усик и Фьюри 21 декабря подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать

21 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В этот раз боксеры встретятся на ринге не за абсолютное чемпионство в тяжелом весе, а за титулы WBA, WBC и IBO. В первом бою Усик победил раздельным решением судей.

В июне Усик освободил титул IBF, которым теперь владеет Даниэль Дюбуа. Он пробыл абсолютом 1,5 месяца. Если Усик снова победит, то может провести бой за абсолютное чемпионство уже против Дюбуа.

Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Что важно знать о проведении боя?

• Место – стадион Kingdom Arena в Саудовской Аравии. Именно там прошел первый поединок.

• Официальной трансляции в России не будет.

Что почитать перед боем (в течение месяца список будет обновляться)?

Сколько Усик и Фьюри заработают за реванш?

• Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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Усик – Фьюри
logoТайсон Фьюри
Вечер бокса Эр-Рияд
logoАлександр Усик
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