Усик и Фьюри 21 декабря подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать

21 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри . В этот раз боксеры встретятся на ринге не за абсолютное чемпионство в тяжелом весе, а за титулы WBA, WBC и IBO. В первом бою Усик победил раздельным решением судей.

В июне Усик освободил титул IBF, которым теперь владеет Даниэль Дюбуа. Он пробыл абсолютом 1,5 месяца. Если Усик снова победит, то может провести бой за абсолютное чемпионство уже против Дюбуа.

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Что важно знать о проведении боя?

• Место – стадион Kingdom Arena в Саудовской Аравии. Именно там прошел первый поединок.

• Официальной трансляции в России не будет.

Что почитать перед боем (в течение месяца список будет обновляться)?

• Сколько Усик и Фьюри заработают за реванш?

• Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри