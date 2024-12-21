Менеджер Фьюри: «Тайсон много раз боксировал с бородой. Это не показ мод, а бокс»
Тайсон Фьюри не будет подстригать бороду перед боем с Александром Усиком.
«Тайсон Фьюри много раз боксировал с бородой, как и другие бойцы. Совсем недавно это делал Артур Бетербиев.
Сам Усик публично заявил, что у Тайсона нет проблем с бородой. В боксе нет правила, по которому могут запретить из-за этого драться. Нелепо, ведь это уже обсуждалось много раз. Проще говоря, если бы у Усика была борода, у нас не было бы проблем. Это не показ мод, а бокс», – заявил менеджер Спенсер Браун.
Ранее менеджер Александра Усика обвинил Тайсона Фьюри в нарушении правил из-за длинной бороды.
Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майка Коппингера
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