Александр Усик: «Борода не поможет Фьюри. Будет отличный бой»
Александр Усик поделился мыслями о бороде Тайсона Фьюри.
«Для меня это не имеет значения. Ему это не поможет. Что было у меня в голове, когда он кричал на меня на битве взглядов? Тишина. И музыка. Что произойдет вечером? Отличный бой», – сказал Александр Усик.
Реванш состоится сегодня, 21 декабря, в Эр-Рияде. В первом бою в мае Усик победил решением судей.
Усик и Фьюри устроили финальную битву взглядов перед реваншем в Саудовской Аравии
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: IFL TV
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