Александр Усик: «Борода не поможет Фьюри. Будет отличный бой»

Александр Усик поделился мыслями о бороде Тайсона Фьюри.

«Для меня это не имеет значения. Ему это не поможет. Что было у меня в голове, когда он кричал на меня на битве взглядов? Тишина. И музыка. Что произойдет вечером? Отличный бой», – сказал Александр Усик .

Реванш состоится сегодня, 21 декабря, в Эр-Рияде. В первом бою в мае Усик победил решением судей.

Усик и Фьюри устроили финальную битву взглядов перед реваншем в Саудовской Аравии