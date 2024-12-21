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Александр Усик: «Борода не поможет Фьюри. Будет отличный бой»

Александр Усик поделился мыслями о бороде Тайсона Фьюри.

«Для меня это не имеет значения. Ему это не поможет. Что было у меня в голове, когда он кричал на меня на битве взглядов? Тишина. И музыка. Что произойдет вечером? Отличный бой», – сказал Александр Усик.

Реванш состоится сегодня, 21 декабря, в Эр-Рияде. В первом бою в мае Усик победил решением судей.

Усик и Фьюри устроили финальную битву взглядов перед реваншем в Саудовской Аравии

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: IFL TV
logoТайсон Фьюри
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logoАлександр Усик
Усик – Фьюри
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