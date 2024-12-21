Фьюри хотел уйти из бокса после поединка с Уайтом в 2022-м: «Готов положить руки на Библию, чтобы подтвердить это»
Тайсон Фьюри признался, что хотел уйти из бокса в 2022 году.
«Я много раз пытался уйти из бокса, но все безуспешно. Я хотел уйти после поединка с Диллианом Уайтом в 2022-м.
Это правда. Я готов положить руки на Библию, чтобы подтвердить это. Но мне было очень трудно покинуть бокс. Не уверен, что смогу забыть об этом», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер DAZN Boxing
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