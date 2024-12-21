Фрэнсис Нганну хочет провести реванш с Тайсоном Фьюри
Фрэнсис Нганну хочет провести второй бой против Тайсона Фьюри.
«Я не вернусь, потому что я никуда не уходил. Я все еще здесь. Что я знаю наверняка, так это то, что я хочу реванша с Фьюри», – сказал Фрэнсис Нганну.
Первый бой Тайсона Фьюри и Нганну состоялся в октябре-2023 в Эр-Рияде. Фьюри одержал победу разделенным решением судей.
Фрэнсис Нганну: «После первого боя сложно отдать предпочтение не Усику, но я считаю, что Фьюри победит»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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