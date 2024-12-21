Фрэнсис Нганну хочет провести реванш с Тайсоном Фьюри

Фрэнсис Нганну хочет провести второй бой против Тайсона Фьюри.

«Я не вернусь, потому что я никуда не уходил. Я все еще здесь. Что я знаю наверняка, так это то, что я хочу реванша с Фьюри», – сказал Фрэнсис Нганну.

Первый бой Тайсона Фьюри и Нганну состоялся в октябре-2023 в Эр-Рияде. Фьюри одержал победу разделенным решением судей.

Фрэнсис Нганну: «После первого боя сложно отдать предпочтение не Усику, но я считаю, что Фьюри победит»