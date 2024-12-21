Фрэнсис Нганну: «После первого боя сложно отдать предпочтение не Усику, но я считаю, что Фьюри победит»
Фрэнсис Нганну сделал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.
«Я все еще на стороне Фьюри. После первого боя сложно отдать предпочтение не Усику, но я считаю, что Тайсон победит», – сказал Фрэнсис Нганну.
Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет сегодня, 21 декабря, в Саудовской Аравии.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing King Media
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