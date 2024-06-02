Шлеменко − о победе над Миллендером: «Говорят, родные стены помогают? Ни фига не помогают, в Омске драться тяжело»

Александр Шлеменко заявил, что ему тяжело драться в Омске.

«Дома драться очень тяжело, я правду говорю. Говорят, стены помогают: ни фига не помогают.

Может быть, потому что я здесь организатор еще. То есть я до последнего момента решал вопросы. У меня до двух часов дня люди просили билеты.

У меня дети все здесь сидят, кроме самого маленького. Он дома с бабушкой спит. Но представьте, они все смотрят, какое это давление. Пришел весь Омск. Здесь губернатор сидит. И это очень тяжело, это не передать словами», − сказал средневес ММА Александр Шлеменко.

Шлеменко победил Кертиса Миллендера в первом раунде главного события турнира SFC 10.

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