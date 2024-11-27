Менеджер Анкалаева – о бое с Перейрой: «Пытаемся определиться с датой»

Магомед Анкалаев проведет бой против Алекса Перейры.

«О контракте пока речь не идет, пытаемся определиться с датой.

В UFC нам сказали, что Магомед – следующий. Ждем чемпиона, когда он будет готов», – сказал менеджер Магомеда Анкалаева Ризван Магомедов.

Анкалаев − о бое с Перейрой: «Во время Рамадана боя не будет. Мы предложили три даты до поста − чемпион не дал ответа»

Магомед Анкалаев: «Перейра пока не согласился на бой. Но, думаю, мы можем подраться в мае»