Усик и Фьюри устроили 10-минутную битву взглядов перед боем в Эр-Рияде

Александр Усик и Тайсон Фьюри 10 минут смотрели друг другу в глаза после пресс-конференции.

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский турнир, в главном бою которого Александр Усик подерется с Тайсоном Фьюри за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе.

После финальной пресс-конференции боксеры устроили битву взглядов, которая длилась 10 минут.

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