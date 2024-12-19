Усик и Фьюри устроили 10-минутную битву взглядов перед боем в Эр-Рияде
Александр Усик и Тайсон Фьюри 10 минут смотрели друг другу в глаза после пресс-конференции.
21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский турнир, в главном бою которого Александр Усик подерется с Тайсоном Фьюри за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе.
После финальной пресс-конференции боксеры устроили битву взглядов, которая длилась 10 минут.
Беленький − о реванше Усика и Фьюри: «Если Тайсон набрал мышцы, для Александра будет сложный бой»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Matchroom Boxing
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