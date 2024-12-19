Беленький − о реванше Усика и Фьюри: «Если Тайсон набрал мышцы, для Александра будет сложный бой»
Александр Беленький высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Фьюри – не атлетичный. Но даже если он просто набрал вес, это сыграет роль. Устойчивость повысится. Это преимущество. А если накачался, превратил это в мышцы, для Усика будет очень сложный бой», − сказал комментатор Александр Беленький.
Что нужно Усику и Фьюри для победы в реванше
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем