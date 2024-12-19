Беленький − о реванше Усика и Фьюри: «Если Тайсон набрал мышцы, для Александра будет сложный бой»

Александр Беленький высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Фьюри – не атлетичный. Но даже если он просто набрал вес, это сыграет роль. Устойчивость повысится. Это преимущество. А если накачался, превратил это в мышцы, для Усика будет очень сложный бой», − сказал комментатор Александр Беленький .

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