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Беленький − о реванше Усика и Фьюри: «Если Тайсон набрал мышцы, для Александра будет сложный бой»

Александр Беленький высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Фьюри – не атлетичный. Но даже если он просто набрал вес, это сыграет роль. Устойчивость повысится. Это преимущество. А если накачался, превратил это в мышцы, для Усика будет очень сложный бой», − сказал комментатор Александр Беленький.

Что нужно Усику и Фьюри для победы в реванше

Портрет Усика – что делает его чемпионом?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Чемпионат»
тяжелый вес
logoАлександр Беленький
logoТайсон Фьюри
logoАлександр Усик
logoбокс
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