Анкалаев − об уровне Перейры: «Алекс − стандартный ударник, у него много проблем»
Магомед Анкалаев высказался о бойцовском уровне Алекса Перейры.
«Если бы Раунтри показал бы дух и пошел вперед… Но было видно, что после каждого попадания он потихоньку сдавал позиции.
Перейра почувствовал, что Халил отступает, от чего и зарядился. Мы увидели, насколько Алекс открыт и хапает каждый удар. У Перейры много проблем, не только с левшой.
Многие его боятся, у Алекса есть левый боковой удар. Перейра − стандартный ударник, не вижу, чтобы он в техническом плане кого-то обманул. Все знают, что он делает, но он делает это хорошо», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
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Анкалаев − об отношении к Перейре: «Ничего личного, только бойцовская ненависть»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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