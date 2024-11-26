Анкалаев − об уровне Перейры: «Алекс − стандартный ударник, у него много проблем»

Магомед Анкалаев высказался о бойцовском уровне Алекса Перейры.

«Если бы Раунтри показал бы дух и пошел вперед… Но было видно, что после каждого попадания он потихоньку сдавал позиции.

Перейра почувствовал, что Халил отступает, от чего и зарядился. Мы увидели, насколько Алекс открыт и хапает каждый удар. У Перейры много проблем, не только с левшой.

Многие его боятся, у Алекса есть левый боковой удар. Перейра − стандартный ударник, не вижу, чтобы он в техническом плане кого-то обманул. Все знают, что он делает, но он делает это хорошо», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Анкалаев − о Джонсе: «В UFC оберегают чемпионов. К Джону можно подобрать ключи, он избегает Аспиналла»

Анкалаев − об отношении к Перейре: «Ничего личного, только бойцовская ненависть»