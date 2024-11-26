Анкалаев − об отношении к Перейре: «Ничего личного, только бойцовская ненависть»

Магомед Анкалаев заявил, что не испытывает личной неприязни к Алексу Перейре.

«Нет ничего личного, как к бойцам у меня будет личное? У нас с Алексом нет, чтобы мы грань перешли. У нас по-бойцовски есть ненависть, он мой соперник.

Думаю, у него тоже такое есть. Как бы он ни хотел, он будет загнан в угол − либо драться со мной, либо освобождать пояс. Только бойцовская тема», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Анкалаев − о бое с Перейрой: «Во время Рамадана боя не будет. Мы предложили три даты до поста − чемпион не дал ответа»