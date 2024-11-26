Анкалаев − об отношении к Перейре: «Ничего личного, только бойцовская ненависть»
Магомед Анкалаев заявил, что не испытывает личной неприязни к Алексу Перейре.
«Нет ничего личного, как к бойцам у меня будет личное? У нас с Алексом нет, чтобы мы грань перешли. У нас по-бойцовски есть ненависть, он мой соперник.
Думаю, у него тоже такое есть. Как бы он ни хотел, он будет загнан в угол − либо драться со мной, либо освобождать пояс. Только бойцовская тема», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Анкалаев − о бое с Перейрой: «Во время Рамадана боя не будет. Мы предложили три даты до поста − чемпион не дал ответа»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости