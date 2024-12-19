Экс-менеджер − о приговоре Ивану Емельяненко: «Никогда не видел с его стороны агрессии или злобы»
Никита Бурчак прокомментировал обвинительный приговор для Ивана Емельяненко.
«Я не знаю деталей, но исходя из открытых источников и нюансов… Есть непонимание, почему этот персонаж вообще написал заявление.
Видимо, хотел получить денег с известной фамилии, о чем прямо заявил в суде. Если говорить о моем сотрудничестве с Иваном, то никогда не видел с его стороны агрессии или злобы.
Даже во время боя приходилось пробуждать в нем спортивную злость. Иван — самый скромный из всех Емельяненко. Мне очень жаль, что так все получилось. Я искренне надеялся на другой исход», − сказал бывший менеджер Александра и Ивана Емельяненко Никита Бурчак.
Иван Емельяненко намекнул на приговор: «Увидимся через один год и шесть месяцев»
Ивана Емельяненко приговорили к году и шести месяцам лишения свободы
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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