Иван Емельяненко намекнул на приговор: «Увидимся через один год и шесть месяцев»
Иван Емельяненко намекнул на свой приговор.
«Увидимся через один год и шесть месяцев, друзья мои. С наступающим Новым Годом всех. Всего самого доброго и светлого», - написал брат Федора и Александра Емельяненко.
36-летний Иван Емельяненко обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в результате уличного конфликта, было возбуждено уголовное дело.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: страница Ивана Емельяненко Вконтакте
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