Иван Емельяненко намекнул на приговор: «Увидимся через один год и шесть месяцев»

Иван Емельяненко намекнул на свой приговор.

«Увидимся через один год и шесть месяцев, друзья мои. С наступающим Новым Годом всех. Всего самого доброго и светлого», - написал брат Федора и Александра Емельяненко .

36-летний Иван Емельяненко обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в результате уличного конфликта, было возбуждено уголовное дело.

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