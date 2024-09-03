Александр Емельяненко снова попал в реабилитационный центр в Ингушетии (ТАСС)
Александр Емельяненко отправился на реабилитацию в Ингушетию
«Александр находится в центре», − сообщили ТАСС в реабилитационном центре «Иман».
Александр Емельяненко проходил длительную реабилитацию в «Имане» с лета-2023 после боя с Евгением Ершовым, где находился несколько месяцев.
Александр Емельяненко год лечился от алкоголизма и, по слухам, принял ислам. Теперь вернулся в бои
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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