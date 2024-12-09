Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко отказался помогать Ивану. Потерпевший хочет компенсацию в 500 тысяч рублей»

Александр Емельяненко отказался помогать младшему брату, которого судят за драку.

«Разговаривал с Александром Емельяненко . Темой беседы был суд над его младшим братом. Потерпевшему нужно заплатить компенсацию порядка полумиллиона рублей. Я спросил у Александра, будет ли он в этом участвовать. Он сказал: «Нет».

Я всегда с теплом отзываюсь об Александре, насколько мог принял участие в его судьбе. Думаю, он сейчас находится в очень хорошем коллективе людей, которые, в отличие от многих, относятся к нему с уважением и, насколько можно, любят. Он такой парень, что это делать тяжело. О нем тяжело заботиться – кто только ни пробовал.

У Ивана решается вопрос, будет ли связан его приговор с лишением свободы. Он подрался с рецидивистом, будучи подготовленным спортсменом, нанес удар, от которого тот упал и тяжело повредил лицевую кость. У Ивана положительные характеристики. Мы все просим, чтобы он остался на свободе. Думаю, все получится. Объявление приговора будет 19 декабря», – заявил промоутер Владимир Хрюнов .

Иван Емельяненко предстанет перед судом по делу об избиении 19 декабря.

Владимир Хрюнов: «Иван Емельяненко может подраться 13 декабря»