Александр Емельяненко: «Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен сам нести ответственность»
Александр Емельяненко объяснил, почему не хочет помогать брату Ивану.
«Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен быть самостоятельным и сам нести ответственность. Он уже взрослый, у него семья, даже если будет отвечать за какие-то происшествия – это будет его ответственность», – заявил Александр Емельяненко.
Иван Емельяненко предстанет перед судом по делу об избиении 19 декабря.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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