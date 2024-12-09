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Александр Емельяненко: «Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен сам нести ответственность»

Александр Емельяненко объяснил, почему не хочет помогать брату Ивану.

«Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен быть самостоятельным и сам нести ответственность. Он уже взрослый, у него семья, даже если будет отвечать за какие-то происшествия – это будет его ответственность», – заявил Александр Емельяненко.

Иван Емельяненко предстанет перед судом по делу об избиении 19 декабря.

Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко отказался помогать Ивану. Потерпевший хочет компенсацию в 500 тысяч рублей»

Кремлев не подарит квартиру Александру Емельяненко: «Он проиграл спор, к сожалению»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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