Тони Беллью: «Если пойти в атаку и прессинговать Усика, он выиграет все раунды»

Тони Беллью высказался о реванше Усика и Фьюри.

«Если пойти в атаку и прессинговать Усика, то у вас будут проблемы, вы его не поймаете. Усик выиграет все раунды. Посмотрите бой Усика против Мурата Гассиева , который не смог донести ни одного удара», – сказал Тони Белью .

Реванш пройдет 21 декабря. В первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Александр Усик: «Хочу, чтобы через 15 лет люди помнили, как я дважды победил Фьюри»