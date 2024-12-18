Александр Усик: «Хочу, чтобы через 15 лет люди помнили, как я дважды победил Фьюри»
Александр Усик прокомментировал реванш с Тайсоном Фьюри.
«От меня можно ожидать чего-то похожего на первый бой, но мы изменим некоторые вещи. У меня есть несколько секретов.
Это большая возможность для меня, для моей страны, для молодых людей, которые смотрят на меня и Тайсона. Хочу, чтобы через 15 лет люди помнили, как я дрался и дважды победил Фьюри», – сказал Александр Усик.
Реванш пройдет 21 декабря. В первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.
Фьюри учился в элитной школе, а первую машину купил в 10 лет. Стоп, а разве он не бедный цыган?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bad Left Hook
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем