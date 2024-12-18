Александр Усик: «Хочу, чтобы через 15 лет люди помнили, как я дважды победил Фьюри»

Александр Усик прокомментировал реванш с Тайсоном Фьюри.

«От меня можно ожидать чего-то похожего на первый бой, но мы изменим некоторые вещи. У меня есть несколько секретов.

Это большая возможность для меня, для моей страны, для молодых людей, которые смотрят на меня и Тайсона . Хочу, чтобы через 15 лет люди помнили, как я дрался и дважды победил Фьюри», – сказал Александр Усик .

Реванш пройдет 21 декабря. В первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Фьюри учился в элитной школе, а первую машину купил в 10 лет. Стоп, а разве он не бедный цыган?