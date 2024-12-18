1

Александр Усик: «Хочу, чтобы через 15 лет люди помнили, как я дважды победил Фьюри»

Александр Усик прокомментировал реванш с Тайсоном Фьюри.

«От меня можно ожидать чего-то похожего на первый бой, но мы изменим некоторые вещи. У меня есть несколько секретов.

Это большая возможность для меня, для моей страны, для молодых людей, которые смотрят на меня и Тайсона. Хочу, чтобы через 15 лет люди помнили, как я дрался и дважды победил Фьюри», – сказал Александр Усик.

Реванш пройдет 21 декабря. В первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Фьюри учился в элитной школе, а первую машину купил в 10 лет. Стоп, а разве он не бедный цыган?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bad Left Hook
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
Усик – Фьюри
logoбокс
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Усик и Фьюри 21 декабря подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
13сегодня, 12:53
Фьюри не разговаривал с женой три месяца, готовясь к реваншу с Усиком
6сегодня, 09:48
Александр Усик: «У меня нет злости на Фьюри, только уважение»
2сегодня, 08:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Магомед Исмаилов: «Шлеменко нужно расслабиться и получать удовольствие от победы, а не изливать желчь»
657 минут назад
Шакур Стивенсон: «Против Усика сложно выстоять, но я дам 55% на 45% в пользу Фьюри»
сегодня, 17:58
Тони Беллью: «Если пойти в атаку и прессинговать Усика, он выиграет все раунды»
сегодня, 16:58
Кубрат Пулев может подраться с Джарреллом Миллером
сегодня, 16:42
Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут третий бой, если Фьюри победит в реванше
5сегодня, 15:27
Аль эш-Шейх – о бое Усик – Фьюри: «Впервые судья на базе искусственного интеллекта будет следить за поединком»
1сегодня, 15:02
Ивана Емельяненко приговорили к году и шести месяцам лишения свободы
9сегодня, 14:28
Бывший тренер Усика – о реванше с Фьюри: «Александр исправит ошибки первого боя и выиграет единогласным решением»
2сегодня, 13:23
Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук − Дэвис и другие бои
7сегодня, 12:54
Усик и Фьюри 21 декабря подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
13сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем