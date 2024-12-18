Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут третий бой, если Фьюри победит в реванше

Фрэнк Уоррен сообщил, что Усик и Фьюри договорились о третьем бое.

«Это в контракте. Третий бой состоится, если Тайсон победит. При условии, что никто не уйдет на пенсию», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Реванш пройдет 21 декабря. В первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Александр Усик: «Хочу, чтобы через 15 лет люди помнили, как я дважды победил Фьюри»