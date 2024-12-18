Аль эш-Шейх – о бое Усик – Фьюри: «Впервые судья на базе искусственного интеллекта будет следить за поединком»

Турки Аль аш-Шейх рассказал, что в бою Усика и Фьюри будет протестирован ИИ.

«Впервые судья на базе искусственного интеллекта будет следить за боем. Без предвзятости и человеческих ошибок. Новаторский эксперт, не влияющий на официальный результат, впервые будет представлен в самом масштабном бою века», – написал председатель Главного управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль эш-Шейх .

Реванш пройдет 21 декабря. В первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Александр Усик: «Хочу, чтобы через 15 лет люди помнили, как я дважды победил Фьюри»