Бывший тренер Усика – о реванше с Фьюри: «Александр исправит ошибки первого боя и выиграет единогласным решением»
Бывший тренер Усика Джеймс Али Башир поделился мнением о реванше с Фьюри.
«Думаю, Усик проведет второй бой так же, как первый, но чуть лучше. Он будет готов еще лучше. Уверен, что Усик исправит ошибки первого боя и выиграет реванш единогласным решением», – сказал Джеймс Али Башир.
Реванш пройдет 21 декабря. В первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.
Александр Усик: «Хочу, чтобы через 15 лет люди помнили, как я дважды победил Фьюри»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Seconds Out
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