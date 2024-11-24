«Алкоголик, наркоман и насильник». Конора прессуют за обвинение в насилии

Досталось от Хабиба, Махачева и Джейка Пола.

Конор Макгрегор признан виновным по гражданскому иску о сексуальном насилии, поданным Никитой Хэнд. Все из-за инцидента , произошедшего в 2018 году.

Да, Конор не окажется в тюрьме и выплатит €250 тысяч, но уже попал под давление.

«Это подставной суд, где важнее всего мнения и чувства». Конор разозлен решением

После суда в Дублине Конор проигнорировал журналистов, но потом высказался в соцсетях. Сначала он заявил, что оспорит решение, а потом поздравил друга Джеймса Лоуренса, который стал соучастником, с оправдательным вердиктом. Самый длинный монолог о ситуации Макгрегор опубликовал на следующий день:

«Два человека, обвиненные по ложному обвинению. Один оправдан, другой скоро будет оправдан! Поздравляем Джеймса Лоуренса с абсолютным оправданием! Дважды тебе предъявляли это чудовищное обвинение, дважды признали ложным!

ЛОЖЬ! Это абсолютно позорно, что они заставили тебя через это пройти. Позор! Я с нетерпением жду, когда тебя еще больше оправдают, а ты разберешься с виновными в суде!

Мы знаем, что произошло той ночью! Все присутствовавшие знают, но это проигнорировали. Все показания людей, присутствовавших в ту ночь, проигнорированы. И все они оспаривали ложь Никиты! Но Джеймсу они поверили, хотя только в некоторых частях и по странной причине.

А Даниэле Кили они, похоже, вообще не поверили. Смешно! Да и с ущербом (60 тысяч и 188 тысяч – интересный выбор цифр), похоже, они тоже не очень-то поверили Никите. Как они могли, ведь по ее первоначальной версии, ее изнасиловали охранники и выгнали из отеля пешком? Абсолютная чушь.

Никогда не пойму, как приняли эту ложь. Суд чувств и мнений, вбитых в головы людей через СМИ. А не фактов! Репортажи в суде – посмешище для всех присутствующих. Предвзятость ясна как день. Это не суд веских доказательств и правды. Это подставной суд, где важнее всего мнения и чувства.

Мы еще не закончили. Никаких шансов. Мы продолжаем бороться! Справедливость и правда восторжествуют! Апелляция! Поздравляю, Джеймс! Вперед!»

Кто осудил Конора?

Сразу после вынесения приговора новость об этом к себе в сторис добавил Хабиб Нурмагомедов – без каких-либо подписей. Ислам Махачев из его команды не промолчал: «Это был вопрос времени, когда этого мерзкого ублюдка разоблачат. Алкоголик, наркоман и насильник. Поверьте мне, всплывет еще много фактов!»

Дастин Порье ретвитнул пост, в котором фанат поблагодарил его за нокаут Конора в 2021 году – тоже без дополнительных комментариев: «Дастин, спасибо от всего сообщества ММА». Менеджер Хабиба и Махачева Али Абдель-Азиз высказался философски: «Справедливость всегда торжествует, а добро побеждает зло».

Экс-боец UFC Майк Перри ответил с отсылкой: «Ты уволен». Так Конор высказался, когда Перри проиграл в боксерском поединке блогеру Джейку Полу, запретив ему выступать в лиге кулачных боев BKFC: «Эй, Майк, можешь проваливать, дерись в вонючем грязном боксе, удачи. Ты уволен!»

Сам Пол тоже высказался по скандалу: «Дана [Уайт] бьет жену, Конор осужден за изнасилование, а плохой парень я». Макгрегор отреагировал: «Нет, ты просто маленький гей-ботаник». И получил в ответ: «Называть кого-то геем и думать, что ты его задел, показывает, насколько помутился твой рассудок от кокаина. Привет всем ботаникам».

В UFC никак не комментировали ситуацию. Главная звезда в истории лиги все еще планирует вернуться в клетку (один раз бой с Майклом Чендлером уже слетел), но повлияет ли на это судебное дело – вопрос.

Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?

Фото: Gettyimages.ru /Brian Lawless/PA Images, Isaac Brekken; East News /Brian Lawless/PA via AP