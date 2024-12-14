Хрюнов хочет, чтобы Бритни Спирс выступила перед боем Макгрегора и Пакьяо: «Мне это важнее, чем поединок. Идея боя принадлежит Кремлеву, и он ее реализует»
Хрюнов хочет, чтобы Бритни Спирс выступила перед боем Пакьяо и Макгрегора.
«Я пообещал, что на этот турнир привезу Бритни Спирс. Мне это важнее. Есть много девушек, которые хотят чему-то удивиться. Вот мы их и удивим.
Что касается боя, то это не моя идея, а Умара Кремлева. И я не сомневаюсь, что он ее реализует. Интерес к бою будет колоссальный, можно собрать полные «Лужники», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.
Ранее стало известно, что боксерский поединок между Конором Макгрегором и Мэнни Пакьяо может состояться летом-2025 в Москве.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «РБ Спорт»
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