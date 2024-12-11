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Кравцов – о бое Пакьяо и Макгрегора: «Все упирается в финансы. Конор любит Россию»

Эдуард Кравцов высказался о возможности организации боя Пакьяо и Макгрегора.

«Все упирается в финансы. Если обе стороны будут удовлетворены, бой состоится. У Пакьяо хорошие отношения с Россией. Макгрегор вообще любит Россию.

Несмотря на последние события, Конор не стал у нас менее популярным. Поэтому с удовольствием посмотрел бы на этот бой», – сказал председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

Конор Макгрегор и Мэнни Пакьяо могут подраться летом-2025 в Москве (Mash)

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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Эдуард Кравцов
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