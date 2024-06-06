Махачев допустил, что Хабиб снова будет его угловым: «Думаю, на ответственные бои приедет»

Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов может вновь стать его секундантом.

«Будет ли еще раз Хабиб в моем углу? Не знаю. Думаю, на ответственных боях он по-любому будет. Тренировочный сбор и сам бой с ним проходит гораздо легче. Хабиб дает очень ценные советы, остальные секунданты стараются не мешать ему и Хавьеру», − сказал чемпион в легком весе .

Напомним, что на UFC 302 впервые с октября-2022 секундировал Ислама Махачева.

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