Махачев допустил, что Хабиб снова будет его угловым: «Думаю, на ответственные бои приедет»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов может вновь стать его секундантом.

«Будет ли еще раз Хабиб в моем углу? Не знаю. Думаю, на ответственных боях он по-любому будет. Тренировочный сбор и сам бой с ним проходит гораздо легче. Хабиб дает очень ценные советы, остальные секунданты стараются не мешать ему и Хавьеру», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов на UFC 302 впервые с октября-2022 секундировал Ислама Махачева.

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