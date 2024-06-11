Порье сравнил Нурмагомедова и Махачева: «Хабиб сильнее, но удушение Ислама похоже на тиски»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье заявил, что Хабиб Нурмагомедов физически сильнее Ислама Махачева.

«Сила давления похожа. Но тейкдауны отличаются. Махачев хватается за верхнюю часть тела, пытался клинчевать. А Хабиб уходил вниз.

Думаю, Нурмагомедов сильнее физически. Но удушающий Ислама был невероятным. Все эти парни сильны, но это не было чем-то подавляющим.

Но удушающий Махачева… Тот момент, когда он вышел на Д’Арс, был похож на тиски», − сказал легковес UFC Дастин Порье, проигравший Исламу Махачеву в бою за титул чемпиона UFC.

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