Порье сравнил Нурмагомедова и Махачева: «Хабиб сильнее, но удушение Ислама похоже на тиски»
Дастин Порье заявил, что Хабиб Нурмагомедов физически сильнее Ислама Махачева.
«Сила давления похожа. Но тейкдауны отличаются. Махачев хватается за верхнюю часть тела, пытался клинчевать. А Хабиб уходил вниз.
Думаю, Нурмагомедов сильнее физически. Но удушающий Ислама был невероятным. Все эти парни сильны, но это не было чем-то подавляющим.
Но удушающий Махачева… Тот момент, когда он вышел на Д’Арс, был похож на тиски», − сказал легковес UFC Дастин Порье, проигравший Исламу Махачеву в бою за титул чемпиона UFC.
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