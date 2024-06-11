Хабиб рассказал о распорядке Махачева в день боя с Порье: «30-минутная тренировка утром, завтрак и сон»
Хабиб Нурмагомедов рассказал о плане тренировки Махачева в день боя с Порье.
«У нас по традиции в день боя тренировка. Нужно проснуться, пойти в зал, побегать чуть-чуть, минут 5-10.
Затем растянуться, повозиться на руках, один-два раунда на лапах. Ну, пот пускаешь. 30-минутная тренировка. Затем завтракаешь и идешь спать. А вечером уже бой», − сказал бывший двойной чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что Ислам Махачев задушил Дастина Порье в пятом раунде мейн-ивента UFC 302 и защитил титул чемпиона в легком весе.
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