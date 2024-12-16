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Умар – о Яне: «Топовый боец. Но он не удивил меня в бою с Фигейредо»

Умар Нурмагомедов не хочет обсуждать Петра Яна.

«Ян был хорош в бою с Фигейредо, но меня он не удивил. Если бы Петя повалил и задушил Дейвисона, то да. Но, что я ожидал, то он и сделал.

Кто опаснее – Ян или Двалишвили? Я не хочу говорить о Петре, как о сопернике, до тех пор, пока этот бой не назначен. Потому что каждый раз какие-то неприятные разговоры – то с его стороны, то потом это все начинается с моей стороны. За нас болеют очень много фанатов из России. Говорить о бое...

Я хотел бы оставить этот разговор на тот момент, когда назначат поединок. Вдруг ему сейчас бой дадут, и он проиграет. И никакого смысла в этом разговоре не будет. Поэтому если дадут, объявят нам бой, мы поговорим. А так – я считаю, что это топовый боец», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

Мераб Двалишвили: «Умар – самый сложный соперник в моей карьере? Ян против Фигейредо выглядел опаснее»

Мераб − о следующем сопернике: «У нас есть экс-чемпионы Ян или Умар, который никого не победил, кроме Сэндхагена»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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